TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Enis Bardhi’ye sürpriz talip

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda takımdaki geleceği belirsin olan isimlerden birisi ise Makedon futbolcu Enis Bardhi.

Son olarak ise futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Makedon oyuncu Bardhi'nin İspanya La Liga'ya döneceği iddia ediliyordu. Ama Danimarka'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bardhi'ye Brondby talip oldu. 28 yaşındaki orta saha, Fırtına'da 42 karşılaşmada forma terletti ve 7 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

ENIS BARDHI'NIN KARİYERİ

Makedon futbolcu Enis Bardhi futbola ülkesinin Shkupi takımının altyapısında başladı. Ardından Danimarka ekibi Brondby altyapısının yolunu tutttu. Sonrasında ise İsveç ekibi Prespa Birlik ile anlaştı.

2014 yazında ise Macar ekibi Ujpest ile anlaşmaya vardı. Futbolcunun bir sonraki adresi ise İspanyol ekibi Levante oldu. Bardhi 2022 yaz transfer döneminde ise Süper Lig devlerinden Trabzonspor'a katılmıştı. (Fotomaç)