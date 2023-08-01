Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Enis Bardhi'ye sürpriz talip
Giriş Tarihi: 1.8.2023 14:14

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Enis Bardhi'ye sürpriz talip

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Enis Bardhi’ye sürpriz talip

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Makedon futbolcu Enis Bardhi için Danimarka ekibi Brondby devreye girdi.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda takımdaki geleceği belirsin olan isimlerden birisi ise Makedon futbolcu Enis Bardhi.

Son olarak ise futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Makedon oyuncu Bardhi'nin İspanya La Liga'ya döneceği iddia ediliyordu. Ama Danimarka'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bardhi'ye Brondby talip oldu. 28 yaşındaki orta saha, Fırtına'da 42 karşılaşmada forma terletti ve 7 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

ENIS BARDHI'NIN KARİYERİ
Makedon futbolcu Enis Bardhi futbola ülkesinin Shkupi takımının altyapısında başladı. Ardından Danimarka ekibi Brondby altyapısının yolunu tutttu. Sonrasında ise İsveç ekibi Prespa Birlik ile anlaştı.

2014 yazında ise Macar ekibi Ujpest ile anlaşmaya vardı. Futbolcunun bir sonraki adresi ise İspanyol ekibi Levante oldu. Bardhi 2022 yaz transfer döneminde ise Süper Lig devlerinden Trabzonspor'a katılmıştı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Davutoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
Son Dakika: Euphoria dizisinin yıldızı Angus Cloud 25 yaşında hayatını kaybetti!
Malatya’da deprem sonrası ilk köy evleri teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şerefsiz Çin mi diyecekler?
Beceriksizliğini böyle örtmeye çalıştı! CHP Mansur Yavaş’ın imdadına bot hesaplar yetişti
Alevi-Kürt meselesi ve İmamoğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Enis Bardhi'ye sürpriz talip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA