Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 19:48

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç için 9 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de özel uçakla Azerbaycan'ın Bakü kentine gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Bodrum feryat ediyor
Hangi yüzle geldin çocuk!
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA