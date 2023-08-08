Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç için 9 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de özel uçakla Azerbaycan'ın Bakü kentine gidecek.