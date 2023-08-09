GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sergio Ramos sesleri

PSG ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan kulüpleriyle masaya oturan İspanya'nın efsane savunma oyuncusu Sergio Ramos, Galatasaray'ın da ciddi olarak transfer gündeminde... Sergio Ramos'la MLS kulüplerinin de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında. Messi transferi sonrasında yeniden dünya çapında popülerlik kazanan MLS temsilcilerinin de Ramos'a çok önemli bir teklif sunduğu bildirildi. 37 yaşındaki Sergio Ramos Avrupa'da kalmayı tercih ederse, en ciddi adayın Galatasaray olduğu belirtiliyor.

SON DERECE FİT DURUMDA

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resmi maça çıkan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan tecrübeli stoper, ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor. Bu da transferde Galatasaray'ı avantajlı kılan bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Sergio Ramos cephesi de Galatasaray'ın teklifine oldukça sıcak. Her ne kadar Araplar'ın önerdiği rakamla Galatasaray'ın teklifinin arasında uçurum olsa da Ramos'un Avrupa'da kalmaya karar vermesi durumunda Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

EN ÖNEMLİ KOZ: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Nelsson'un olası satışına karşı tedbir arayışında olan Sarı Kırmızılılar, 37 yaşındaki stoperin menajeriyle bir araya geldi. Ramos'a 1+1 yıllık kontrat öneren Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozuyla işi bitirmeye çalışacak. Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi. (Fanatik)