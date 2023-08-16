Son dakika: Şenol Güneş’ten Sergio Ramos açıklaması!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi Şenol Güneş ve futbolculardan Daniel Amartey açıklamalarda bulundı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, turu geçmek istediklerini vurgulayarak, " 2023-2024 sezonuna yeni başladık sayılır. Oynadığımız maç sayısı giderek yoğunlaşacak. 6 maçımız daha var, milli maç arasına kadar. 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlatmak gerekiyor. Herhangi bir sorunumuz yok şu anda. Şu aşamada yarınki maça başlarken, 3-1'lik avantajla başlayacağız ama garantisi yok. Oynanmadan kazanılmıyor. Eldeki oyuncuların form durumuna göre oyuna başlamak istiyoruz. Neftçi takımı iyi pas yapan, teknik bir takım. Kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Güneş Rashica için ise,"Rashica, geçen sezon gayet iyi oynadı. Başarılı oldu. Aldığımız bilgilere göre baktığımızda karakterli, yetenekli bir oyuncu. Bugün gelemeyecek ama bize katılımını sağlamış olduk. Yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adam şunları dile getirdi:

"Sadece Omar Colley'ın omuzunda sıkıntımız var. Buna bir bakacağız. Ghezzal'ın maalesef ailesi kaza geçirdi. Ama çocuğunun durumu iyi. O da evine gitti. Şanssız bir dönem geçiriyor yine. Umarım yarın keyifli bir maç olur ve kazanarak turu geçeriz

Chamberlain dün antrenmana katıldı. Olumlu, pozitif. O da uzun süre bireysel çalıştı. Takım idmanına kısmen kattık. Futbol bilgisi, becerisi oldukça fazla. Fiziksel olarak hazırlayıp takıma adapte etmek istiyoruz.

"SADECE SOHBET İÇERİSİNDE KONUŞTUK"

Talica ile söyledim, istekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemedim. Özlemi olduğunu, o zaman buraya gelmesini gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi. Biz de sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Ama öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok"

SERGIO RAMOS AÇIKLAMASI

"Ramos'u bilmiyorum. Sürekli gazeteler yazıyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti, sonra Arabistan'a, sonra Türkiye olabilir dediler. Son durumunu bilmiyorum. Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar futbol oynamış, kariyeri iyi olan, markalaşmış oyuncular. Bir şey söylemem doğru değil."