Chelsea, 19 yaşındaki Belçikalı futbolcu Romeo Lavia’yı transfer etti

Lavia, Chelsea'ye transferi sonrasında, "Chelsea'ye katılmaktan ve bu heyecan verici projenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Harika bir geçmişi olan harika bir futbol kulübü ve başlamak için gerçekten heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı futbolcu, geçen sezon Southampton formasıyla 35 maçta birer gol ve asistlik performans gösterdi.