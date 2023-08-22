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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:36

Galatasaray Veratti için yeniden devrede

Galatasaray Veratti için yeniden devrede

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli transferi olumsuz sonuçlanan PSG’nin İtalyan orta sahası Marco Veratti için Galatasaray yeniden devrede. Fransa'dan ayrılmak için gün sayan yıldız futbolcuya, Cimbom'un yanı sıra Premier Lig devi Manchester United da yakından ilgi gösteriyor.

Titiz bir transfer politikası yürüten ve Avrupa'da ses getiren takviyeler gerçekleştiren Galatasaray, bir süredir Fransız ekibi PSG'den ayrılmaya hazırlanan Marco Veratti'yi gündeminde tutuyor. Birçok üst düzey takımla anılan İtalyan yıldız için Cimbom'un, girişimlerini hızlandırma kararı aldığı gün yüzüne çıktı.

AL-AHLI'YE TRANSFERİ YATTI

Avrupa'daki transfer borsasını, yaptığı hamlelerle sarsan Suudi ekiplerinden Al-Ahli, Marco Veratti'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Ancak; kulübe verilen devlet fonunun sona ermesiyle birlikte deneyimli futbolcunun transferi de sonuçlandırılamadı. 30 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın bu gelişmenin ardından yeniden devreye girdiği öğrenildi. Veratti'ye Aslan'ın yanı sıra İngiliz devi Manchester United da ilgi gösteriyor. Ayrıca Bayern Münih de süreci yakından takip ediyor.

DEĞERİ 40 MİLYON EURO

2026 yılına kadar kulübü PSG ile sözleşmesi bulunan Veratti'ye güncel verilere göre; 40 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon 40 maçta 1 asist kaydeden, bu sezon ise 3 maçta 117 dakika görev yapan futbolcu daha önce Çizme'de Pescara forması giymişti. 1.65 boyundaki çok yönlü İtalyan yıldız, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor. (Takvim)

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Galatasaray Veratti için yeniden devrede
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