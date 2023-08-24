Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanında avantaj peşinde! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 24.8.2023 18:47 Son Güncelleme: 24.8.2023 18:53

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanında avantaj peşinde! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanında avantaj peşinde! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor. Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 235. kez sahne alacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

DINAMO KIEV: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Üç futbolcu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
SON DAKİKA: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve ortaklarına mesaj: Millete hesap verin
SON DAKİKA | Rus ajans dünyaya duyurdu: Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü!
CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı deşifre oldu
Ağız tadıyla ölmek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP yandaşı gazeteciden bomba Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul'da aday gösterilmeyebilir
Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanında avantaj peşinde! İlk 11’ler belli oldu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA