Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Ramos için vites yükseltti! Forması bile hazır...

G.Saray'ın stoper hattına takviye için gündeminde olan Sergio Ramos ile temaslar hızlanıyor.

1 aydır görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı idareciler 4 numaralı formayı ayırıp oyuncuya İstanbul'dan ev bile bakıyor. Pazarlık masasına 12 milyon Euro ile oturan 37 yaşındaki stoper, 10 milyon Euro'ya indi.

Takım içinde tavan ücret olarak İcardi'yi belirleyen Galatasaray cephesi, bonuslarla Sergio Ramos'un beklentisine karşılık vermeye çalışıyor. Molde rövanşının sonucunu bekleyen Ramos, Galatasaray'a her geçen gün daha çok yaklaşıyor.

VİCTOR NELSSON TEKLİF BEKLİYOR

Ramos görüşmeleri sürerken Victor Nelsson'un durumu da belirsizliğini koruyor. Nottingham Forest'ın transfer teklifinde bulunduğu Danimarkalı stoper için minimum 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ediliyor. Premier Lig'de kariyerine devam etmeye sıcak bakan Nelsson beklemede.

TORREİRA FORMAYA HAZIR

Süper Lig'de 3. Hafta maçı ertelenen G.Saray'da oyuncular, Molde dönüşünde bir gün izin yaptı. Florya'da çalışmalarına başlayan G.Saray'da cezasını ilk maçta çeken Torreira'nın oynayacak olması teknik heyetin yüzünü güldürürken Zaha ve Hakim Ziyech ise sahada olamayacak.