FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal’ın sırrı: Güven ve adalet

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde en aza inen sevgi ve güven ortamı, İsmail Kartal'ın gelişi ile birlikte yeniden özüne döndü. Avrupa'da 6'da altı yapıp Süper Lig'e de iki galibiyetle başlayan sarı-lacivertlilerde 62 yaşındaki çalıştırıcı iletişimde de yepyeni bir rota çizdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında oyuncular ile, özellikle de yerli isimlerle Jorge Jesus arasındaki kopuş zaman zaman kameralar önüne yansımıştı. Ancak İsmail Kartal, yeni iletişim stratejisi ile yerli isimlerle tek tek görüştü ve isteklerini anlattı.

YERLİ FUTBOLCULARI YENİDEN KAZANDI

Oyunculara eksiklerini ve planlarını yüz yüze aktarıp aradaki duvarları kaldıran deneyimli çalıştırıcı, gözden düşen Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz gibi oyuncuların da aidiyet duygusunu yeniden artırdı. Bir diğer yanda ise İsmail Kartal, forma adaleti ile oyuncuların da inancını artırdı. Formda bulduğu Serdar Aziz'i Djiku yerine kullanması, Bartuğ Elmaz'a şans tanıması, Mert Hakan, King ve Umut Nayir'i de rotasyona dahil etmesi ile birlikte kazanan da Fenerbahçe oldu.