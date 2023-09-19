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Giriş Tarihi: 19.9.2023 10:28

TRABZONSPOR HABERİ: Batista Mendy 1.5 ay beklemenin karşılığını verdi

SPOR SERVİSİ
TRABZONSPOR HABERİ: Batista Mendy 1.5 ay beklemenin karşılığını verdi

Trabzonspor'un bu sezonki en yüksek maliyetli transferi olan Batista Mendy, kendisi için yaklaşık 1.5 aylık uğraş verilen transfer sürecinin karşılığını ilk maçtaki performansı ile gösterdi.

Trabzonspor'un bu sezonki en yüksek maliyetli transferi olan Batista Mendy, ilk maçındaki performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Mendy kendisi için yaklaşık 1.5 aylık uğraş verilen transfer sürecinin karşılığını ilk maçtaki performansı ile gösterdi.

Atılan üç golün de başlangıcında yer alan ve orta sahada dinamizmi ile takımı ateşleyen isim olan Fransız yıldız, defansı da rahatlatarak, savunma bloğunun daha rahat yerleşmesine imkân tanımış oldu.

BARDHİ DURMAK BİLMİYOR
Bu arada Trabzonspor'da gündemin birinci maddesine Enis Bardhi oturdu... Geçen yıl beklentilerin uzağında kalan 28 yaşındaki futbolcu, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında 2 gol atmış, ardından Kuzey Makedonya Milli Takımı ile İtalya ağlarına bıraktığı frikik golüyle dünya basınında manşetleri süslemişti.

Bardhi ardından Malta mücadelesinde 2 asistle dikkat çekmişti. Çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdüren futbolcu, ilk golde rakibinden harika sıyrılıp Onuachu'ya usta işi bir asist yaptı. Bardhi, Süper Lig'de bu sezon 5 maçta 2 gol-2 asiste ulaştı.

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TRABZONSPOR HABERİ: Batista Mendy 1.5 ay beklemenin karşılığını verdi
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