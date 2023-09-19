TRABZONSPOR HABERİ: Batista Mendy 1.5 ay beklemenin karşılığını verdi

Trabzonspor'un bu sezonki en yüksek maliyetli transferi olan Batista Mendy, ilk maçındaki performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Mendy kendisi için yaklaşık 1.5 aylık uğraş verilen transfer sürecinin karşılığını ilk maçtaki performansı ile gösterdi.

Atılan üç golün de başlangıcında yer alan ve orta sahada dinamizmi ile takımı ateşleyen isim olan Fransız yıldız, defansı da rahatlatarak, savunma bloğunun daha rahat yerleşmesine imkân tanımış oldu.