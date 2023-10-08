Yaralı kartal moral arıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta İsviçre temslicisi Lugano'ya 3-2 yenilmesi sonrası Beşiktaş'ta ortalık toz duman olurken siyah-beyazlı ekip, bugün karşılaşacağı İstanbulspor'u yenip milli araya bir nebze moralli girmeyi hedefliyor. Kartal'dave'ın sakatlıkları devam ettiği için karşılaşmanın kadrosunda yoklar.Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor Hakan Yakın ile anlaştı. 46 yaşındaki çalıştırıcının bugün resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Hakan Yakın, son olarak İsviçre'nin FC Schaffhausen takımında görev almıştı.