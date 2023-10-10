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Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:38

Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına seçildi

Gökhan İnler, UEFA’nın eğitim programına seçildi

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa'dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa'dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gökhan İnler, 90 kişinin başvurduğu eğitim programına İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in referansıyla seçilen 30 isimden biri oldu.

İnler, MIP eğitim programı kapsamında 2 yıl boyunca Fransa ve İngiltere'de eğitim alacak.

Gökhan İnler, birçok şampiyonluk elde ettiği kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor'da forma giydi.

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Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına seçildi
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