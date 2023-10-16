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Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:24

Son dakika: Filistin Milli Takımı, iç saha maçlarını Cezayir'de oynayacak!

Son dakika: Filistin Milli Takımı, iç saha maçlarını Cezayir’de oynayacak!

Son dakika haberleri... Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ile 2027 Asya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarına ev sahipliği yapacaklarını duyurdu. Nedeni ise; İsrail’in, Filistin topraklarına karşı yaptığı saldırılar...

İsrail'in, Filistin topraklarına saldırıları nedeniyle Filistin Milli Futbol Takımı'nın müsabakalarında Cezayir ev sahipliği yapacak. Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve 2027 Asya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarında ev sahibi olacaklarını bildirdi.

FİLİSTİN, DÜNYA KUPASI VE ASYA KUPASI İÇİN MAÇLARA CEZAYİR'DE ÇIKACAK!

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rucub'un talebi üzerine, Filistin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası ve 2027 Asya Kupası elemelerindeki tüm maçlarına ev sahipliği yapma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'in ayrıca, bu spor etkinlikleriyle ilgili tüm masrafları üstleneceğine dikkat çekilerek, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki ilk müsabaka olan Filistin ile Avusturalya maçının 21 Kasım 2023'te Cezayir'de yapılacağı belirtildi.

Rucub, daha önce Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları nedeniyle, ülkesinin milli takım maçlarının Cezayir'de yapılması için Cezayir makamlarına talebini sunduğunu ifade etmişti.

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Son dakika: Filistin Milli Takımı, iç saha maçlarını Cezayir'de oynayacak!
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