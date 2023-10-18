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Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:06

Nice, Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ı kadro dışı bıraktı

İHA
Nice, Filistin’e destek paylaşımı yapan Youcef Atal’ı kadro dışı bıraktı

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımlayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımlamasının ardından Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ın kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Fransız takımının, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Youcef Atal'ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi.

Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu. Atal'ın bu
davranışından dolayı bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 6 maçta görev alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Nice, Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ı kadro dışı bıraktı
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