SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’dan Hatayspor uyarısı: Defans arkasına dikkat

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe, seriyi yarın evinde karşılaşacağı, eski kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor önünde de sürdürmek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, talebeleriyle yaptığı toplantıda göze hoş gelen futbolun devam etmesi gerektiğinin üstünü çizerken, rakibin hücum silahları konusunda da bir dizi uyarıda bulundu.

Hatayspor'un Carlos Strandberg, Joelson Fernandes, Fisayo Dele-Bashiru, Didier Lamkel Ze gibi çabuk ve hızlı isimlere sahip olduğunu belirten Kartal, savunma oyuncularından kontrataklara dikkat etmelerini istedi.

Defansı ön çizgide kurmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı; Osayi, Becao, Djiku ve Ferdi'ye Hatyaspor'un hücum oyuncularının maçlarını izlettirdi. İsmail Kartal, Osayi-Samuel'e de özel görev verdi. Fenerbahçe'nin hocası, top kayıplarında kontratak yememek için Nijeryalı yıldızı kullanacak.