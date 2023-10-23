İstanbul’un yüzü sonunda güldü

Bu sezon galibiyet göremeyen İstanbulspor, Ankaragücü maçı ile 3 puanla tanıştı. Yeni teknik direktörüHakan Yakınyönetiminde sahayaçıkan sarı-siyahlılar,Traore ile 12'deöne geçti. 24'te Tolga Ciğerci, penaltıdan karşılaşmaya dengeyi getirdi. 62'de ise Kaan Gültekin İstanbulspor'u zafere taşıdı.
YAKIN&MONTELLA BİRLİKTE İZLEDİ
Maçı takip eden iki eski yıldız, yeni teknik adam da vardı. İstanbulspor'un hocası Hakan Yakın'ın ağabeyi olan İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın ile A Milli Takımımız'ın hocası Vincenzo Montella mücadeleyi yan yana izledi.