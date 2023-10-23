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Giriş Tarihi: 23.10.2023

İstanbul’un yüzü sonunda güldü

İstanbul’un yüzü sonunda güldü
Bu sezon galibiyet göremeyen İstanbulspor, Ankaragücü maçı ile 3 puanla tanıştı. Yeni teknik direktörü Hakan Yakın yönetiminde sahaya çıkan sarı-siyahlılar, Traore ile 12'de öne geçti. 24'te Tolga Ciğerci, penaltıdan karşılaşmaya dengeyi getirdi. 62'de ise Kaan Gültekin İstanbulspor'u zafere taşıdı.

YAKIN&MONTELLA BİRLİKTE İZLEDİ
Maçı takip eden iki eski yıldız, yeni teknik adam da vardı. İstanbulspor'un hocası Hakan Yakın'ın ağabeyi olan İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın ile A Milli Takımımız'ın hocası Vincenzo Montella mücadeleyi yan yana izledi.

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İstanbul’un yüzü sonunda güldü
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