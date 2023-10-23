İstanbul’un yüzü sonunda güldü

Bu sezon galibiyet göremeyen İstanbulspor, Ankaragücü maçı ile 3 puanla tanıştı.24'te Tolga Ciğerci, penaltıdan karşılaşmaya dengeyi getirdi. 62'de ise Kaan Gültekin İstanbulspor'u zafere taşıdı.Maçı takip eden iki eski yıldız, yeni teknik adam da vardı. İstanbulspor'un hocası Hakan Yakın'ın ağabeyi olan İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın ile A Milli Takımımız'ın hocası Vincenzo Montella mücadeleyi yan yana izledi.