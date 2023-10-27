Bodo Glimt maçı sonrası taraftardan şok tepki! Burak Yılmaz, sakinleştirdi

"NE DESENİZ HAKLISINIZ"

Beşiktaşlı bir taraftarın, "Ben 10 saat havaalanında bekledim. Bu çocuklar 2 günden beri buradalar. Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahaya çıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" sözlerine Burak Yılmaz, "Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun" diyerek taraftarlardan sakin olmasını istedi.