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Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:37

Bodo Glimt maçı sonrası taraftardan şok tepki! Burak Yılmaz, sakinleştirdi

DHA
Bodo Glimt maçı sonrası taraftardan şok tepki! Burak Yılmaz, sakinleştirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3’üncü maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt’e 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta kötü gidişat sürüyor. Maçın ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, otelin önüne gelerek oyunculara sitem etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz, taraftarlarla bir araya gelerek bir konuşma yaptı.

Ligde lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde kalan ve dün de Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 yenilerek grupta 1 puanla son sırada bulunan siyah-beyazlılarda taraftar maç sırasında ve karşılaşmanın ardından yönetime ve oyunculara tepki gösterdi.

TARAFTAR OTELİN ÖNÜNE GELDİ

Mücadelenin ardından Beşiktaş kafilesi konaklayacağı otele gelirken taraftarın tepkisi otel önünde de sürdü. Teknik sorumlu Burak Yılmaz siyah-beyazlı taraftarlarla konuşarak sakin olmalarını rica etti.

"NE DESENİZ HAKLISINIZ"

Beşiktaşlı bir taraftarın, "Ben 10 saat havaalanında bekledim. Bu çocuklar 2 günden beri buradalar. Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahaya çıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" sözlerine Burak Yılmaz, "Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun" diyerek taraftarlardan sakin olmasını istedi.

Burak Yılmaz'ın isteğini kırmayan siyah-beyazlı taraftarlar ardından otelin önünden ayrıldı.

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Bodo Glimt maçı sonrası taraftardan şok tepki! Burak Yılmaz, sakinleştirdi
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