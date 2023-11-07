Trabzonspor’dan Avcı paylaşımı! İşte Fenerbahçe galibiyetinin anahtarı

Tecrübeli hocanın analizlerde, "Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Onların ilk ciddi sınavı. Kaygıları, korkuları var sizinle alakalı. Onlar daha sıkıntılılar. Az temaslı oyun oynayacağız. En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz" dediği görüldü. Ayrıca Onuachu'nun golünün de çalışıldığı aktarıldı. Maç sonrası soyunma odasında Avcı takıma hitap ederken bir anda "Bir şey daha söyleyeceğim, kameraları kapatın" dedi. O anda ne söylediği, sosyal medyada büyük merak konusu oldu.