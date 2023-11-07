Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Avcı paylaşımı! İşte Fenerbahçe galibiyetinin anahtarı
Giriş Tarihi: 7.11.2023 10:56 Son Güncelleme: 7.11.2023 10:58

Trabzonspor'dan Avcı paylaşımı! İşte Fenerbahçe galibiyetinin anahtarı

Trabzonspor’dan Avcı paylaşımı! İşte Fenerbahçe galibiyetinin anahtarı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın maç öncesinde taktik verdiği görüntüleri paylaştı. Analizlerde tecrübeli hocanın, “F.Bahçe’nin ilk ciddi sınavı. Sizinle ilgili kaygıları, korkuları var. En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz” sözleri dikkat çekti.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı aldığı 3-2'lik galibiyetin yankıları hâlâ sürerken, bordomavili kulüpten flaş bir paylaşım geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maç haftasında takımı hem psikolojik hem de taktik anlamında hazırladığı görüntülerde yaptığı konuşmalar dikkat çekti.

Tecrübeli hocanın analizlerde, "Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Onların ilk ciddi sınavı. Kaygıları, korkuları var sizinle alakalı. Onlar daha sıkıntılılar. Az temaslı oyun oynayacağız. En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz" dediği görüldü. Ayrıca Onuachu'nun golünün de çalışıldığı aktarıldı. Maç sonrası soyunma odasında Avcı takıma hitap ederken bir anda "Bir şey daha söyleyeceğim, kameraları kapatın" dedi. O anda ne söylediği, sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Siirt'te devrilen LPG'li otomobilde yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
Topraktan 285 milyar dolarlık altın çıkarılacak
Delege, Kemal Bey’i neden çizdi?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılıyor
Helal olsun
CHP’yi Özel mi İmamoğlu mu yönetecek?
Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan Avcı paylaşımı! İşte Fenerbahçe galibiyetinin anahtarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA