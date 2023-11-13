Jonjo Shelvey orta sahadan çayı demledi!

SON 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek kötü gidişe son verirken, maça Jonjo Shelvey damga vurdu. İngiliz oyuncu, 5. dakikada kaleci Jensen'i önde görünce kendi yarı sahasından müthiş bir vuruşla yeşil sahalarda ender görülen bir gole imza attı: 1-0. Kalan dakikalarda iki ekip de yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Önemli bir galibiyet alan Ç.Rize, puanını 17'ye yükseltirken son 4 maçını da kaybeden İstanbulspor 5 puanla ligin dibinde kaldı.