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Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:50 Son Güncelleme: 13.11.2023 10:50

SON DAKİKA: Wanda Nara hastalığını öğrendikleri anı anlattı! "Gerçek aşkı gördüm!"

SON DAKİKA: Wanda Nara hastalığını öğrendikleri anı anlattı! Gerçek aşkı gördüm!

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendikleri an yaşadıklarını paylaştı. İşte o açıklama ve detaylar.

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendikten sonra yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir dans yarışması programına katılan Nara, şu sözlerle yaşadığı süreci anlattı:

"İcardi ile birlikteliğimizin 10. yılını kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi konuldu. Hastalığımı ilk öğrendiğinde çıldırdı, uyuyamadı. Bunun ardından sabah saat 4'te uyandığımda Mauro'yu dünyanın her yerindeki tedavileri aramak üzere telefonla bulduğumu hatırlıyorum. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta dedikleri zamanı şimdi anladım. Bu yüzden hayat beni gerçek aşkı göreceğim durumlara getirdi."

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SON DAKİKA: Wanda Nara hastalığını öğrendikleri anı anlattı! "Gerçek aşkı gördüm!"
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