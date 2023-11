Y. Samsunspor’dan sert açıklama! “Hatalarının devam etmesi durumunda..."

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor'da, Pendikspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle açıklamalar peş peşe geldi. Önce Başkan Yüksel Yıldırım kendisine ait sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak haklarını kimseye yedirtmeyeceklerinin altını çizerken sonra da resmi siteden yapılan yazılı açıklamada hakem hataları tek tek belirtilip, adalet vurgusu yapıldı.

"KENDİ HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımının aleyhine uygulanan hakem kararlarına değinerek, "Bizleri Pendikspor maçında yalnız bırakmayan büyük Samsunspor taraftarına çok teşekkür ederim. İstedik ki maçın sonucu da taraftarlarımız kadar güzel olsun. Ancak son vuruşları yapamadık. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet ile üzülerek sahadan ayrıldık. Daha önce de söylediğim gibi, oyunumuzu geliştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Skordan bağımsız olarak şunu dile getirmenin de vakti geldi: Hakemlerin Samsunspor aleyhindeki adaletsiz ve basiretsiz tavırları, camiamızın gelecekle ilgili emeklerini yerle bir ediyor. Samsunspor'a gösterilen kartlar, verilmeyen penaltılar, uygulanmayan VAR sistemi son derece can sıkıcı bir hâl aldı. Hakemler artık her maçta maçın önüne geçiyor. Samsunspor'un alın teri emeklerinin yok edilmesi camiamız için kabul edilemez bir durum hâline geldi. Görünen o ki bu zamana kadar göstermiş olduğumuz fair-play odaklı davranışlar suistimal edilmektedir. Kimse Samsunspor'u yalnız görmesin. Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi, kendi hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Türk futbol kamuoyu da bunu böyle bilsin! Adalet istiyoruz" dedi.

HAKEM KARARLARI POZİSYON POZİSYON SORULDU

Samsunspor'dan yapılan 'Türk spor kamuoyunun ve büyük Samsunspor taraftarımızın dikkatine' başlıklı açıklamada ise, "Hiçbir kurum, şahıs ve kulübü hedef almaksızın, son müsabakalarda yaşadığımız hakem hataları sonucunda bu yazı ile kamuoyunu bilgilendirmemiz zaruri olmuştur. Öncelikle, son zamanlarda yaşanan ve tekrar eder hale gelen hakem hataları; sporcularımızın ve tüm emektar çalışanlarımızın emeklerinin önüne geçmekte ve camiamızı derinden üzmektedir. Ne yazık ki, benzer hakem hatalarının başka kulüp müsabakalarında da gerçekleştiği görülmektedir. Samsunspor Kulübü olarak yer aldığımız her alanda 'temiz' kalmaya, fair-play ruhuna ve TFF talimat ve hükümlerine uygun hareket etmeye çalışmakta ve bu konularda hassas davranmaktayız. Biz, 'adaletli' bir düzende maçlarımızı oynamak istemekte, hiçbir kişi ve kurumdan 'ayrıcalık' beklememekteyiz. Rakiplerimizi tebrik etmekle birlikte; özellikle Pendikspor maçımızda yaşanan hakem hataları nedeniyle geri getirilmesi mümkün olmayacak puan kayıplarını ve geçtiğimiz maçlarda aleyhimize haksız yere verilen kararları örnek olarak sunmak isteriz" diyerek söz konusu pozisyonlara yer verdiler. Açıklamada şöyle denildi:

"Deplasmanda oynadığımız Çaykur Rizespor maçında 45+3'te Landry Dimata'ya yapılan faul sonrası verilmeyen net penaltımız.

Evimizde oynadığımız Başakşehir FK maçının 65. dakikasında, kaleci Volkan'a verilen geri pas sonrası müsabaka hakemi tarafından oyunun devam ettirilmesi. Başakşehir FK maçının 81. dakikasında, Marius Mouandilmadji'ye ceza sahası önünde yapılan net faul sonrası müsabaka hakemi tarafından oyunun devam ettirilmesi.

Evimizde oynadığımız Hatayspor maçının 45+4. dakikasında, Faouzi Ghoulam'ın ceza sahası içerisinde açık konumdaki eline çarpan topa müsabaka hakemi tarafından penaltı verilmemesi.

Evimizde oynadığımız İstanbulspor maçının 75. dakikasında, oyuncumuz Gaetan Laura'ya tehlikeli atak başlangıcında sakatlamaya yönelik yapılan net faul sonrası müsabaka hakemi tarafından oyunun devam ettirilmesi.

12 Kasım'da deplasmanda oynadığımız Pendikspor maçının 10. dakikasında, oyuncumuz Ercan Kara'ya rakip takım kalecisi ve stoperinin aynı anda yaptığı net faul sonrası penaltımızın verilmemesi ve oyunun devam ettirilmesi. Aynı maçın 71. dakikasında, Nuno Sequeirra'nın ceza sahası içerisinde oyuncumuz Carlo Holse'ye yaptığı net faul sonrası penaltımızın verilmemesi ve oyun takdirinin müsabaka hakemi tarafından rakibe verilmesi. Pendikspor maçının 73. dakikasında, oyuncumuz Olivier Ntcham'a ceza sahası içerisinde yapılan faul sonrası net penaltımızın müsabaka hakemi tarafından verilmemesidir."

"EMEKLERİMİZİN GÖLGEDE BIRAKILMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Açıklamada ayrıca, "Ortaya koyulan tüm bu pozisyonlar 11 yıl sonra yükseldiğimiz Trendyol Süper Lig'de uğradığımız haksızlıklara birer örnektir ve taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun haksızlık olarak mutabık kaldığı pozisyonlardır. Tarafımızı rahatsız eden husus, tarafımızca yalnızca insani bir 'hata' olarak nitelendirilen haksız kararların artık sürekli tekrar eder hale gelmesidir. Bir kez daha tekrar ederiz ki, hiçbir kurum, şahıs veya kulübü hedef almaksızın; bir kez daha hakem hatalarıyla karşılaşmamayı Kulübümüz için değil, diğer tüm Türk kulüplerimizi kapsayacak şekilde Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri için talep etmekteyiz. Hakem hatalarının devam etmesi durumunda, emeklerimizin gölgede bırakılmasına göz yummayacağımızı, hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı spor kamuoyunun ve büyük Samsunspor taraftarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.