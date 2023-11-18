SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar sahada konuşacak

"SANA HEMEN İHTİYACIM VAR"

Teknik direktör Rıza Çalımbay da Aboubakar ile bire bir görüşme yaptı. Kendisine ihtiyacı olduğunu ve tam olarak hazır hale gelip takıma katkı vermesini beklediğini aktaran deneyimli hoca, mental olarak tartışmalardan uzak kalması gerektiğini ve tamamen sahaya odaklanmasını istediği kaydedildi.