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Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:32 Son Güncelleme: 18.11.2023 09:58

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar sahada konuşacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar sahada konuşacak

Beşiktaş’ta düz koşulara başlayan Vincent Aboubakar, ilk maçını iple çekiyor. Burak Yılmaz’ın ‘Bilerek oynamıyor’ açıklamasına ses çıkarmayan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, Samsunspor maçına bileniyor. Rıza Çalımbay da ‘tartışmalardan uzak dur’ uyarısında bulundu.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın adı, son günlerde tartışmaların arasında sıkça anılıyor. 3'ü lig, 1'i Avrupa maçı olmak üzere son 4 karşılaşmada görev alamayan Kamerunlu golcüyle ilgili, başta ayrılan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın demeçleri nedeniyle birçok spekülasyon yapıldı. 31 yaşındaki santrfor, hiçbirine yazılı açıklama yapmazken cevabını sahada vereceği kaydedildi. Kamerun Milli Takımı'na da gitmeyen Aboubakar, düz koşulara başladı. Samsunspor deplasmanına kadar hazır hale gelmeyi amaçlayan yıldız isim, ortaya koyacağı oyunla hakkındaki iddialara yanıt verecek.

"SANA HEMEN İHTİYACIM VAR"
Teknik direktör Rıza Çalımbay da Aboubakar ile bire bir görüşme yaptı. Kendisine ihtiyacı olduğunu ve tam olarak hazır hale gelip takıma katkı vermesini beklediğini aktaran deneyimli hoca, mental olarak tartışmalardan uzak kalması gerektiğini ve tamamen sahaya odaklanmasını istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN YÜZDE 29'U
Beşiktaş, Aboubakar'ın sakatlığında 4 maçta 2 galibiyet-2 mağlubiyet alarak 6 puan bıraktı. Siyah-Beyazlı formayla 101 karşılaşmaya çıktı ve ağları 59 kez havalandırdı. Beşiktaş tarihinin en golcü 2'nci yabancısı (1'inci Bobo) olan Kamerunlu yıldız, genelde de 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, bu sezon ligde ve Avrupa'da 37 gol kaydederken Aboubakar, 11 kez fileleri buldu. Kamerunlu santrfor, gollerin Yüzde 29'unu tek başına attı.

YILIN FUTBOLCUSUNA ADAY
Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın oyuncusu adaylarını açıkladı. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar da 10 futbolcu arasında yer aldı. Liverpool'un süper starı Mohamed Salah, PSG'den Hakimi, Napoli'nin santrforu Osimhen de aday olarak gösterildi.

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