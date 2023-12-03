Alanya kaçtı, Konya yakaladı

SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulma savaşı veren Corendon Alanyaspor ile Konyaspor'un gol düellosu 2-2 sona erdi. 28'de santrforu Cordova ile üstünlüğü bulan ev sahibiHemen reaksiyon veren Alanyaspor, 39. dakikadaDevreden sonra Hakan Keleş'in takımı Konyaspor,Son anlarda Alanya atağında Novais, kaleci Bernardoni'ye takıldı. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.