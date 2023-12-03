Alanya kaçtı, Konya yakaladı

SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulma savaşı veren Corendon Alanyaspor ile Konyaspor'un gol düellosu 2-2 sona erdi. 28'de santrforu Cordova ile üstünlüğü bulan ev sahibi Akdeniz ekibine yanıt, 32'deCicaldau'dan geldi: 1-1. Hemen reaksiyon veren Alanyaspor, 39. dakikada Novais'in penaltıdan attığı gollesoyunma odasına 2-1 önde gitti. Devreden sonra Hakan Keleş'in takımı Konyaspor, Muric ile 52'de skorabir kez daha eşitliği getirdi: 2-2. Son anlarda Alanya atağında Novais, kaleci Bernardoni'ye takıldı. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Akdeniz ekibinin galibiyethasreti 6 maça çıkarken 11 puanladüşme hattından kurtulamadı.