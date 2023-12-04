F.Bahçe derbisi dönüm noktası

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından şunları söyledi: "1 puan, 1 puandır, özellikle deplasmanda. Maça iyi başladık. Kendi hatamızdan gol yedik.İkinci yarı hem taktik hem oyuncu değişikliklerini yaptık.İkinci yarı iyiydik, pozisyonlara girdik. Keşke kazanabilseydik. F.Bahçe derbisi bizim için dönüm noktası olacak. Bizim esas 11'de oynayan oyuncularımız sakat. Bir tane kanat oyuncumuz yok.Mesela Brugge maçında 4 defansın 3'ünün orijinal yeri değildi.Sakatlarımız döndüğü zaman daha iyi olacağız."Beraberliği kazanç olarak görmeyeceklerinibelirtenJackson Muleka,özellikle ilk yarıdaçok kötü oynadıklarınısöyledi. DemokratikKongolufutbolcu, "İkinci yarıher şeyi yapmaya çalıştıkama galibiyeteulaşmadık.Bu yüzdenbitiricilik konusundadaha fazla çalışmalıyız"diye konuştu.