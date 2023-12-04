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Giriş Tarihi: 4.12.2023

F.Bahçe derbisi dönüm noktası

F.Bahçe derbisi dönüm noktası

Çalımbay, “Yok işte, elimizde oyuncu yok” diyerek sakatlıklara isyan ederken önümüzdeki haftanın öneminin altını çizdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından şunları söyledi: "1 puan, 1 puandır, özellikle deplasmanda. Maça iyi başladık. Kendi hatamızdan gol yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. İkinci yarı hem taktik hem oyuncu değişikliklerini yaptık. Gayet iyi işledi. İkinci yarı iyiydik, pozisyonlara girdik. Keşke kazanabilseydik. F.Bahçe derbisi bizim için dönüm noktası olacak. Bizim esas 11'de oynayan oyuncularımız sakat. Bir tane kanat oyuncumuz yok. Cenk Tosun kanatta bir yere kadar yapabiliyor. Mesela Brugge maçında 4 defansın 3'ünün orijinal yeri değildi. Yok işte. Elimizde oyuncu yok. Sakatlarımız döndüğü zaman daha iyi olacağız."

'BİZE KARŞI MOTİVELER'
Beraberliği kazanç olarak görmeyeceklerini belirten Jackson Muleka, özellikle ilk yarıda çok kötü oynadıklarını söyledi. Demokratik Kongolu futbolcu, "İkinci yarı her şeyi yapmaya çalıştık ama galibiyete ulaşmadık. Bize karşı mücadele eden savunma oyuncuları oldukça motive agresif şekilde defans yapıyor. Bu yüzden bitiricilik konusunda daha fazla çalışmalıyız" diye konuştu.

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F.Bahçe derbisi dönüm noktası
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