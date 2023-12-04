F.Bahçe derbisi dönüm noktası

Çalımbay, “Yok işte, elimizde oyuncu yok” diyerek sakatlıklara isyan ederken önümüzdeki haftanın öneminin altını çizdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından şunları söyledi: "1 puan, 1 puandır, özellikle deplasmanda. Maça iyi başladık. Kendi hatamızdan gol yedik. Hiçbir zamanoyundan kopmadık. İkinci yarı hem taktik hem oyuncu değişikliklerini yaptık. Gayet iyi işledi. İkinci yarı iyiydik, pozisyonlara girdik. Keşke kazanabilseydik. F.Bahçe derbisi bizim için dönüm noktası olacak. Bizim esas 11'de oynayan oyuncularımız sakat. Bir tane kanat oyuncumuz yok. Cenk Tosunkanatta bir yerekadar yapabiliyor. Mesela Brugge maçında 4 defansın 3'ünün orijinal yeri değildi. Yok işte.Elimizde oyuncu yok. Sakatlarımız döndüğü zaman daha iyi olacağız."
'BİZE KARŞI MOTİVELER'
Beraberliği kazanç olarak görmeyeceklerinibelirtenJackson Muleka,özellikle ilk yarıdaçok kötü oynadıklarınısöyledi. DemokratikKongolufutbolcu, "İkinci yarıher şeyi yapmaya çalıştıkama galibiyeteulaşmadık. Bize karşımücadele eden savunmaoyuncularıoldukça motive agresifşekilde defansyapıyor. Bu yüzdenbitiricilik konusundadaha fazla çalışmalıyız"diye konuştu.