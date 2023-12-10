İşte bu bizim futbolumuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sergilenen oyundan memnuniyetini bu sözlerle dile getirirken dominant bir futbol ortaya koyduklarını söyledi
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal, galibiyetten dolayı talebelerini ve kendilerini Tüpraş Stadı'nda yalnız bırakmayan taraftarları tebrik ettiğini söyledi. "Bizim herzaman oynamakistediğimiz oyunbu" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Karşılaşmayı baştan sona domine ettik. Bu galibiyet camiamıza armağan olsun. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor, sakatlıklar gibi. Bizde bunlardan dolayı zamanzaman zorlandık ve istenmeyensonuçlar ortaya çıktı. Üç puan aldığımız için yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu maçı unutup, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanacağız" diye konuştu.
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F.Bahçe'nin başında Beşiktaş'a rakip olduğu 4 lig maçını da kaybetmeyen İsmail Kartal (3G 1B), sarılacivertli ekiple bu rekabette 3+ galibiyet alan 2. Türk teknik direktör oldu (Aykut Kocaman, 5).
RUHUMUZU ORTAYA KOYDUK!
Sebastian Szymanski, kazandıkları ve gol attığı için kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Çok güzel bir takım ruhu örneği gösterdiklerini dile getiren Polonyalı yıldız, "Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil ettik. Çok önemli bir galibiyet aldık. İyi istatistiklere sahip olmak, sizi iyi hissettirir. Ancak önemli olan takımın kazanmasıydı" diye konuştu. Szymanski,Dzeko'nun 'asist' sitemi için de "Ben de nasıl kaçırdımanlamadım, bombaş pozisyondu" ifadelerini kullandı.
'G.SARAY DA ÇOK İYİ TAKIM!'
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Crespo, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş karşısında harika bir performans sergilediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Adil bir sonuç oldu.Hak ettiğimizi aldık. Güzel ve dengeli bir şampiyonlukyarışı oluyor. Galatasaray da çok iyi takım.Bu şekilde devam edecektir. Biz kendi çalışmalarımıza, kalitelerimize inanıyoruz. Başaracağımızı biliyoruz. Şampiyonluğu istiyoruz" dedi.