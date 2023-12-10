İşte bu bizim futbolumuz

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal, galibiyetten dolayı talebelerini ve kendilerini Tüpraş Stadı'nda yalnız bırakmayan taraftarları tebrik ettiğini söyledi.diyen deneyimli çalıştırıcı, "Karşılaşmayı baştan sona domine ettik. Bu galibiyet camiamıza armağan olsun. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor, sakatlıklar gibi.Üç puan aldığımız için yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu maçı unutup, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanacağız" diye konuştu.F.Bahçe'nin başında Beşiktaş'a rakip olduğu 4 lig maçını da kaybetmeyen İsmail Kartal (3G 1B), sarılacivertli ekiple bu rekabette 3+ galibiyet alan 2. Türk teknik direktör oldu (Aykut Kocaman, 5).Sebastian Szymanski, kazandıkları ve gol attığı için kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Çok güzel bir takım ruhu örneği gösterdiklerini dile getiren Polonyalı yıldız, "Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil ettik. Çok önemli bir galibiyet aldık. İyi istatistiklere sahip olmak, sizi iyi hissettirir. Ancak önemli olan takımın kazanmasıydı" diye konuştu.ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Crespo, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş karşısında harika bir performans sergilediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Biz kendi çalışmalarımıza, kalitelerimize inanıyoruz. Başaracağımızı biliyoruz. Şampiyonluğu istiyoruz" dedi.