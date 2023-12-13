Altaylı Marco Paixao, yaklaşık 40 gündür gole hasret

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon bulduğu 7 golle ligin en az skor üreten takımı olurken, siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Marco Paixao da yaklaşık 40 gündür gol atamıyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor maçlarında 1'er kez olmak üzere toplam 3 defa rakip ağları sarsan 39 yaşındaki oyuncu, ligde son golünü 29 Ekim'de oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Tecrübeli futbolcu, ilerleyen haftalardaki Bandırmaspor, Eyüpspor, Manisa FK ve Boluspor müsabakalarında skor üretmeyi başaramadı. Böylece Portekizli oyuncu, bu süreçte gole hasret kalırken, Altay da sadece 1 gol üretebildi.



Öte yandan bu sezonki ilk 15 haftada sadece 3 golü bulunan Marco Paixao, Altay formasıyla 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı olmayı başarmıştı.