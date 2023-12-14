Abdullah Avcı’dan ‘Umut Meler’ açıklaması: Hepimiz üzüldük

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında kendi sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmesi sebebi ile ligin 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 30 dakikası basına açık antrenman öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ SEVİYORUM"

Dün kulübün müzesini ziyaret etmesiyle ilgili konuşan Avcı, "Ben tarihi seviyorum. Özellikle Trabzonspor tarihi ile büyüdük. Çocukluğumuz o hikayenin başladığı anları ve o oyuncularla da, antrenör, futbolcu olarak çalışma, tanışma, aynı mesaide yer almayı da gösterdi bize. Onun için orayı merak ediyorum. Geldiğimde de 'Tarihte umarım ben de yer alırım' demiştim. Şükürler olsun bu gerçekleşti. Geri gelişimle ilgili bir ziyaretti. Onun için o ziyareti yaptık" diye konuştu.

"HEPİMİZ ÜZÜLDÜK, ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Süper Lig'in 15'inci haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler'le ilgili soru üzerine konuşan Avcı, "Sosyal medyadan bunun açıklamasını yaptım. Ben uzun senelerdir teknik adamlık yapıyorum. Bugün kaldığım tek alan var, 68'e 105, oyunun içi. Orada oyunu geliştirmek, oyuncuyu geliştirmek, oyunda giden tıkanıklık varsa onu nasıl değiştirebilirime bakmak, oyuncu performansını yukarı çekmek, oyun kalitesini artırmak. Benim tamamen ilgilendiğim nokta bu. Hepimiz üzüldük, üzüntü verici. Ama bundan sonraki süreçte umarım böyle şeylerle karşılaşmayız. Bütün temennimiz o. Ben sadece bu tarafından bakıyorum. Düne baktığımda teknik adam olarak herhalde hakem hakkında 3 tane o da sadece pozisyon hakkında konuşmuşumdur. Onun için bu paydaşların herkesin birbirine saygı göstermesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum" dedi.

"OYUN ODAKLI KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ligde program akışının değiştiğini belirten Avcı, "Program akışı değişti ama biz bir an evvel tekrar İstanbulspor maçının hazırlıklarına döndük. 'Hem yaptıklarımız hem de yapabileceklerimiz nedir' diye ona döndük. Çünkü dışardaki bu tür şeyler benim, camianın enerjisini alan şeyler. Biz işimizi kaçıramayız bu konuyla ilgili. Biz işimize odaklı, sahanın içinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep oyun odaklı kalmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerinde bulundu.

"YUNANİSTAN MİLLİ TAKIM HOCASI BUGÜN GELECEK"

Yunanistan Milli Takımı antrenörünü kulüpte misafir edeceklerini söyleyen Avcı, "Yunanistan Milli Takım hocası bugün gelecek. Güzel bir ziyaret olacak. Hem oyuncuları var burada, hem burada nasıl çalışmalar yapılıyor ile ilgili konuşup bizimle tanışmak istedi. Biz kendisini misafir edeceğiz. Çay kahve içeceğiz, yemeğe davet ettik ama dönecekmiş. Bir dahaki sefere inşallah. Bugün antrenmandan sonra misafirimiz olacak. Bir takım bilgiler herhalde oyuncularla ilgili. Ve futbolla ilgili konuşacağız. Tanışma ve sohbet olacak" şeklinde konuştu.

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Hırvat oyuncu Mislaw Orsic'in takıma dönüşü ile ilgili de bilgi veren Avcı, "Burada açıklama da yapmıştım onunla ilgili. Sağlık ekibi bilgi verdi. Mevcudun önünde yani iyi gidiyor. Dönüşü Şubat sonu mu, Mart başı mı, daha iyi takip ediyoruz ve bilgilerini alacağız" dedi.

Abdullah Avcı, Pepe'nin sağlık durumuna ilişkin de, "Tedavisi içeride fizyoterapist ve doktor kontrolünde devam ediyor. Hızlandırıyoruz. Umarım yakın zamanda yavaş yavaş sahaya oradan da takım içine gelir diye umuyoruz" diye konuştu.