Trendyol 1. Lig’de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 16 ve 17. hafta programı şu şekilde:
16. HAFTA
19 Aralık Salı
14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Stat henüz belli değil)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
20 Aralık Çarşamba
14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
14.00 Erzurumspor-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Adanaspor-Altay (Stat belli değil)
20.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
21 Aralık Perşembe
14.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)
17. HAFTA
23 Aralık Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)
24 Aralık Pazar
13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Aralık Pazartesi
14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)