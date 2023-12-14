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Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:28

Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

AA
Trendyol 1. Lig’de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile sonrasında oynanacak 17. hafta karşılaşmalarının programı yeniden planlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 16 ve 17. hafta programı şu şekilde:

16. HAFTA

19 Aralık Salı
14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Stat henüz belli değil)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

20 Aralık Çarşamba
14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
14.00 Erzurumspor-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Adanaspor-Altay (Stat belli değil)
20.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

21 Aralık Perşembe
14.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

17. HAFTA

23 Aralık Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)

24 Aralık Pazar
13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Aralık Pazartesi
14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)

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Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı
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