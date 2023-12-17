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Giriş Tarihi: 17.12.2023 17:45

Liam Rosenior, 3 yıl daha Hull City'de

İHA
Liam Rosenior, 3 yıl daha Hull City’de

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kasım 2022'de takımın başına geçen Rosenior, küme düşme hattında aldığı takımı ile 2022-2023 sezonunu 58 puanla 15. sırada tamamladı. Bu sezon da play-off yarışı veren Kaplanlar, geride kalan 22 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla 5. sırada yer alıyor.

Hull City, İngiliz teknik adamla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

39 yaşındaki teknik adam, "Önümüzdeki birkaç yılın bizim için neler getireceğini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Umarım çok güzel anılar biriktirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Liam Rosenior, 3 yıl daha Hull City'de
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