Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi uzuyor

Beşiktaş'ta deneyimli hoca ile yapılan mukaveledeki madde yarın otomatik olarak devreye girecek. Anlaşmaya göre tecrübeli hoca, sezon sonuna kadar takımın başında kalacak. Yeni yönetim ise “Bekle gör” taktiği uygularken bir yandan arayışlarını sürdürüyor. Adaylar arasında Bruno Genesio öne çıkıyor
Ahmet Nur Çebi yönetiminin Rıza Çalımbay'la yaptığı kontrata göre 3 Aralık'taki seçimin ertesi gününden itibaren 15 gün dolduğunda anlaşma sezon sonuna kadar uzayacak. Süreç yarın itibarıylatamamlanırkenyeni yönetim, deneyimlihocanın geleceğiile kararı alınacaksonuçlaragöre şekillendirmeyiplanlıyor. Özellikle devre arasına kadar Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçlarda alınacak sonuçlar, Çalımbay'la devam edilip edilmeyeceğini belirleyecek.
'SETİEN'E TEKLİF YAPMADIK'
Başkan Hasan Arat ve yönetimi ise olumsuz bir duruma hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin, özellikle son olarak Rennes'i çalıştıran Fransız hoca Bruno Genesio üzerinde durduğu öğrenildi. Bu arada siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol basınının Quique Setien iddiası için "Kendisine herhangibir teklif sunmadık.Onunla temasabile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir hocası var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip, Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" açıklamasında bulundu.