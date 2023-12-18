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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi uzuyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi uzuyor

Beşiktaş'ta deneyimli hoca ile yapılan mukaveledeki madde yarın otomatik olarak devreye girecek. Anlaşmaya göre tecrübeli hoca, sezon sonuna kadar takımın başında kalacak. Yeni yönetim ise “Bekle gör” taktiği uygularken bir yandan arayışlarını sürdürüyor. Adaylar arasında Bruno Genesio öne çıkıyor

Ahmet Nur Çebi yönetiminin Rıza Çalımbay'la yaptığı kontrata göre 3 Aralık'taki seçimin ertesi gününden itibaren 15 gün dolduğunda anlaşma sezon sonuna kadar uzayacak. Süreç yarın itibarıyla tamamlanırken yeni yönetim, deneyimli hocanın geleceği ile kararı alınacak sonuçlara göre şekillendirmeyi planlıyor. Özellikle devre arasına kadar Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçlarda alınacak sonuçlar, Çalımbay'la devam edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

'SETİEN'E TEKLİF YAPMADIK'
Başkan Hasan Arat ve yönetimi ise olumsuz bir duruma hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin, özellikle son olarak Rennes'i çalıştıran Fransız hoca Bruno Genesio üzerinde durduğu öğrenildi. Bu arada siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol basınının Quique Setien iddiası için "Kendisine herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir hocası var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip, Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" açıklamasında bulundu.

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Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi uzuyor
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