Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi uzuyor

Ahmet Nur Çebi yönetiminin Rıza Çalımbay'la yaptığı kontrata göre 3 Aralık'taki seçimin ertesi gününden itibaren 15 gün dolduğunda anlaşma sezon sonuna kadar uzayacak.Özellikle devre arasına kadar Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçlarda alınacak sonuçlar, Çalımbay'la devam edilip edilmeyeceğini belirleyecek.Başkan Hasan Arat ve yönetimi ise olumsuz bir duruma hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin, özellikle son olarak Rennes'i çalıştıran Fransız hoca Bruno Genesio üzerinde durduğu öğrenildi. Bu arada siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol basınının Quique Setien iddiası içinBeşiktaş'ın zaten bir hocası var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip, Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" açıklamasında bulundu.