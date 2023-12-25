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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Biz kalede çok rahattık

MEHMET ÖZCAN
Biz kalede çok rahattık

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, iki takımın da pozisyon bulmakta sıkıntı yaşadığı derbi için çarpıcı bir yorum yaptı: “Hem Livakovic hem benim için oldukça sakin bir maç geçti. Çok kapalı futbol oynandı. Bazen böyle şeyler olabiliyor.”

90 dakika boyunca kalesine isabetli şut gelmeyen Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, iki taraf için de kısır geçen karşılaşma ile ilgili çarpıcı bir yorum yaptı. Müsabakanın ardından sözlerine şehitlerimiz için baş sağlığı dileyerek başlayan Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçeli eldiven Livakovic'i de anarak, "Aslında birçok fırsat yarattık, dominant taraftık ama rakibimiz iyi bir savunma yaptı. Aslına bakacak olursak hem Livakovic hem benim için oldukça sakin bir maç geçti. Çok kapalı bir futboldu. Bazen böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor. Deplasmandan bir puan almak önemli ama bizim istediğimiz sonuç bu değildi. Galip gelerek zirveye yükselmek istiyorduk" ifadelerini kullandı.

KORİDORDA 'ALİ YİĞİT' KAVGASI!
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi soyunma odası koridorlarında tansiyon yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi. Bu duruma çok sinirlenen ve tepki gösteren Buruk ile yetkililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmaların ardından Ali Yiğit soyunma odasına alındı. Tecrübeli çalıştırıcı da derbi öncesi açıklamalarında olayla alakalı, "Daha stada girerken burada provokasyon vardı" ifadelerini kullandı.

SANCHEZ, SÜPER KUPA'YA DA ZOR
Sol üst arka adalesinden sakatlanan Davinson Sanchez, iki haftalık tedavi sonucu Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında takıma dönmüştü. Danimarka'da sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, dün Fenerbahçe derbisine yetişmedi ve kadroya alınmadı. 27 yaşındaki oyuncunun, cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan TFF Süper Kupa'da da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.

ÜLKER STADI'NDA ASLAN'A LOCA YOK
Başkan Dursun Özbek dışında tam kadro Ülker Stadı'na giden Galatasaray Yönetimi, mücadeleyi protokol tribününden izledi. Sarıkırmızılı kulübün Fenerbahçe cephesinden ek loca talebi ise karşılıksız kaldı. Protokolde yer bulamayan Galatasaraylı üyeler ise deplasman tribününe gitti. Geçtiğimiz pazartesi günü geçirdiği ağır grip nedeniyle hastanelik olan Başkan Özbek'in tedavisine evde devam ediliyor.

11
İki takım arasında son oynanan 11 derbide Fenerbahçe 2, Galatasaray 4 kez galip geldi. 5'i ise berabere bitti.

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