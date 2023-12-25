Biz kalede çok rahattık

90 dakika boyunca kalesine isabetli şut gelmeyen Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, iki taraf için de kısır geçen karşılaşma ile ilgili çarpıcı bir yorum yaptı. Müsabakanın ardından sözlerine şehitlerimiz için baş sağlığı dileyerek başlayan Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçeli eldiven Livakovic'i de anarak, "ifadelerini kullandı.enerbahçe-Galatasaray maçı öncesi soyunma odası koridorlarında tansiyon yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi.Tartışmaların ardından Ali Yiğit soyunma odasına alındı. Tecrübeli çalıştırıcı da derbi öncesi açıklamalarında olayla alakalı,ifadelerini kullandı.Sol üst arka adalesinden sakatlanan Davinson Sanchez, iki haftalık tedavi sonucu Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında takıma dönmüştü. Danimarka'da sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, dün Fenerbahçe derbisine yetişmedi ve kadroya alınmadı. 27 yaşındaki oyuncunun, cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan TFF Süper Kupa'da da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.Başkan Dursun Özbek dışında tam kadro Ülker Stadı'na giden Galatasaray Yönetimi, mücadeleyi protokol tribününden izledi. Sarıkırmızılı kulübün Fenerbahçe cephesinden ek loca talebi ise karşılıksız kaldı. Protokolde yer bulamayan Galatasaraylı üyeler ise deplasman tribününe gitti. Geçtiğimiz pazartesi günü geçirdiği ağır grip nedeniyle hastanelik olan Başkan Özbek'in tedavisine evde devam ediliyor.İki takım arasında son oynanan 11 derbide Fenerbahçe 2, Galatasaray 4 kez galip geldi. 5'i ise berabere bitti.