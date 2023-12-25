Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'da Olivier Kemen sözleşmesini feshetti
Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:20

Kayserispor'da Olivier Kemen sözleşmesini feshetti

İHA
Kayserispor’da Olivier Kemen sözleşmesini feshetti

Kayserispor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini feshetti.

Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Olivier Kemen, alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sözleşmesini feshetti.

Dün Konyaspor ile oynanan müsabaka öncesinde Kayseri'den ayrılan ve Fransa'daki menajerlik şirketi ile görüşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonrasında sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Afrika Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'nda görev alacak olan Kemen, Kayserispor'a dönmeyecek. Kemen, Kayserispor forması altında 3 sezonda 72 maça çıkarken, 5 gol attı. İlk 11'de 54 kez sahaya çıkan Kamerunlu futbolcu, 15 kez sarı kart gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Market değil FETÖ yuvası
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
DEM bu kumarın sonunu bilmiyor mu?
Terörün hedefi; Kalkınma Yolu Projesi
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin gerilim tırmandı! Edin Dzeko ile Mauro Icardi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da Olivier Kemen sözleşmesini feshetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA