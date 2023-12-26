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Giriş Tarihi: 27.12.2023 01:12

Manchester United 2-0'dan döndü, Aston Villa'yı yıktı!

Manchester United 2-0’dan döndü, Aston Villa’yı yıktı!

İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Manchester United, evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup etti.

Manchester United'ın gollerini 59. ve 71. dakikalarda Alejandro Garnacho ve 82. dakikada Rasmus Hojlund, Aston Villa'nın gollerini 21. dakikada John McGinn ve 26. dakikada Leander Dendoncker kaydetti.

Ayrıca Manchester United'da Alejandro Garnacho'nun 59. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Manchester United bu galibiyetle 31 puana yükselirken, Aston Villa 39 puanda kaldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Aston Villa sahasında Burnley'i ağırlayacak.

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Manchester United 2-0'dan döndü, Aston Villa'yı yıktı!
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