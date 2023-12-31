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Giriş Tarihi: 1.1.2024 01:28

Tottenham, Bournemouth'u 3 golle geçti

Tottenham, Bournemouth’u 3 golle geçti

Premier Lig 20. hafta maçında Tottenham, sahasında Bournemouth ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pape Sarr, 71. dakikada Heung-Min Son ve 80. dakikada Richarlison kaydetti. Konuk ekibin tek golü 84. dakikada Alex Jay Scott'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Brighton mağlubiyeti sonrası moral buldu. Bournemouth ise ligde 7 maç sonra mağlup oldu.

Tottenham bu galibiyetle puanını 39 yaptı. Bournemouth ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Bournemouth ise Liverpool'u ağırlayacak.

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Tottenham, Bournemouth'u 3 golle geçti
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