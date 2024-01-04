Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray maçı öncesi Hakan Keleş'ten açıklamalar! "İyi çıkış yakaladık"
Giriş Tarihi: 4.1.2024 13:28

Galatasaray maçı öncesi Hakan Keleş'ten açıklamalar! "İyi çıkış yakaladık"

İHA
Galatasaray maçı öncesi Hakan Keleş’ten açıklamalar! İyi çıkış yakaladık

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda oynayacakları Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor maçlarını değerlendirerek, "3 tane üst üste İstanbul deplasmanımız var. Hepsi birbirinden zorlu maçlar. Bizim için zor bir periyot ama iyi bir çıkış yakaladık diyebiliriz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunuyla sürdürdü.

Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmandan öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan futbolculardan Uğurcan Yazğılı, "Galatasaray ve sonra Fenerbahçe maçımız var. 2 tane zor deplasman maçına çıkacağız. Bu maçlar için çalışmalarımız gerçekten iyi gidiyor. İnşallah oradan puan ve puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten son haftalarda performansımız yükseliyordu ama şanssız bir şekilde maçları kaybediyorduk veya berabere kaldığımız maçlar da oluyordu. Ama son hafta içeride taraftarımızın önünde Kayserispor'a karşı güzel bir galibiyet aldık. Burada 3-4 gündür gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maç ve maçlarda da en iyi şekilde performans gösterip Konyaspor'u hak ettiği üst sıralara taşımak istiyoruz" diye konuştu.



HAKAN KELEŞ: "İYİ SONUÇLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Üst üste İstanbul'da deplasman maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "3 tane üst üste İstanbul deplasmanımız var. Hepsi birbirinden zorlu maçlar. Bizim için zor bir periyot ama iyi bir çıkış yakaladık diyebiliriz. Çünkü son 5 maçımıza baktığımızda içerideki maçlar, Sivas maçı hariç 2 galibiyetimiz ve deplasmanlardan da aldığımız puanlar var. Oyuncularımızın morali yerinde. Fakat dediğim gibi zor maçlar olacak. Bir de deplasman olması ama deplasman oyunlarını zaman zaman iyi oynuyoruz. Ama dediğim gibi zor maçlar ve bizim de puanlara ihtiyacımız var. Onun için bir an önce transfer dönemine kadar bu periyodu geçmemiz gerekiyor. İnşallah da iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
Pıhtı atma salgını mı var?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Nereden nereye
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
Pedofili skandalıyla da gündeme gelen Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha!
Erdoğan uyarmıştı!
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray maçı öncesi Hakan Keleş'ten açıklamalar! "İyi çıkış yakaladık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA