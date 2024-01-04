Galatasaray maçı öncesi Hakan Keleş'ten açıklamalar! "İyi çıkış yakaladık"

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunuyla sürdürdü.

Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmandan öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan futbolculardan Uğurcan Yazğılı, "Galatasaray ve sonra Fenerbahçe maçımız var. 2 tane zor deplasman maçına çıkacağız. Bu maçlar için çalışmalarımız gerçekten iyi gidiyor. İnşallah oradan puan ve puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten son haftalarda performansımız yükseliyordu ama şanssız bir şekilde maçları kaybediyorduk veya berabere kaldığımız maçlar da oluyordu. Ama son hafta içeride taraftarımızın önünde Kayserispor'a karşı güzel bir galibiyet aldık. Burada 3-4 gündür gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maç ve maçlarda da en iyi şekilde performans gösterip Konyaspor'u hak ettiği üst sıralara taşımak istiyoruz" diye konuştu.





HAKAN KELEŞ: "İYİ SONUÇLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Üst üste İstanbul'da deplasman maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "3 tane üst üste İstanbul deplasmanımız var. Hepsi birbirinden zorlu maçlar. Bizim için zor bir periyot ama iyi bir çıkış yakaladık diyebiliriz. Çünkü son 5 maçımıza baktığımızda içerideki maçlar, Sivas maçı hariç 2 galibiyetimiz ve deplasmanlardan da aldığımız puanlar var. Oyuncularımızın morali yerinde. Fakat dediğim gibi zor maçlar olacak. Bir de deplasman olması ama deplasman oyunlarını zaman zaman iyi oynuyoruz. Ama dediğim gibi zor maçlar ve bizim de puanlara ihtiyacımız var. Onun için bir an önce transfer dönemine kadar bu periyodu geçmemiz gerekiyor. İnşallah da iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.