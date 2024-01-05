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Giriş Tarihi: 5.1.2024 22:40

TFF Tahkim Kurulu, Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını onadı

AA
TFF Tahkim Kurulu, Faruk Koca’nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca'ya verilen cezada kısmen indirim yapmasına rağmen cezanın 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyetini onadı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Koca'nın itirazının incelendiği belirtildi.

Faruk Koca'ya talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezasının 400 güne indirildiği aktarıldı.

Koca'nın ayrıca müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet vermesi sebebiyle 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı bildirildi. Faruk Koca'nın cezasının 3 yılı aşması gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırıldığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü'ne saha olayları sebebiyle verilen sahasında 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası onanırken, 2 milyon lira para cezasının da 560 bin liraya indirildiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 200 bin lira para cezasına çaptırıldığı bildirildi.

MKE Ankaragücü Kulübü idarecilerinden Cahit Şahin'in 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezasının onandığı belirtildi. Yusuf Buğra Tanık'ın ise hak mahrumiyeti cezasının 45'den 21 güne, para cezasının ise 210 binden 100 bin liraya düşürüldüğü aktarıldı.

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TFF Tahkim Kurulu, Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını onadı
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