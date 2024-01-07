Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz
Giriş Tarihi: 7.1.2024 16:44

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz

AA
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz." dedi.

Sahalarında EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, rakiplerini tebrik etti. Çamlı, sezon başından beri Türkiye Futbol Federasyonu'na ve hakem camiasına "Bunlar da bizim insanlarımız hata yapar" diye hoşgörü ve altında bir art niyet aramadan baktığını söyledi.

TFF'yi yaptığı işlerde dikkatli olmaya davet eden Çamlı, şunları kaydetti:

"Sakin atın tekmesi çok pek olur. Bu sakinliğin sonunda umarım ki biz beyefendiliğimizi ve koymuş olduğumuz o adam tavrını bozmayız. Herkes dikkat etsin. Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz. Kim ayar çekmek istiyorsa o bu mücadeleye devam eder. Ayıp ediliyor. Yakışmıyor. Kayserispor'un geçen hafta Konya'daki maçında verilen penaltılar, evlere şenlik. Eğer bugün şu pozisyona biri penaltı derse de çıkıp özür dileyeceğim. Bir maç nasıl bu kadar provoke edilir? Nasıl bu kadar rezil edilir? Bugün bir örneğini gördük."

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"
Sivas'ın Kayseri'nin kardeş şehri olduğunu vurgulayan Çamlı, "Benim üzüldüğüm, maçtan önce çok kıymetli dostum Mecnun başkanla çıktık. Bütün stadı ve seyirciyi selamladık. Herkes başkanımızı alkışladı. Bizi alkışladı. Yapmasınlar, burada bir olay çıksa bunun sorumlusu kim olacak? Onu da çok merak ediyorum. Herkes aklını başına alsın. Süper Lig'e ilk çıkan bir hakemi siz Anadolu derbisine, tarihi geçmişi olan iki şehrin maçına veriyorsanız bunu düşünmek lazım. Soru işareti koymak lazım. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Takımıyla ilgili en ufak endişelerinin olmadığını anlatan Çamlı, ilerleyen haftalarda Kayserispor'un yine ligi sarsacağını belirtti. Çamlı ayrıca, "Bu işin provokasyonuna soyunanlar, vazifelerini yapmaya devam ediyor ama hala daha bu işi yönetenler uyumaya devam ediyor. Ne olduğunu anlamakta... Anlıyorlar veya anlamıyorlar ama anlasınlar artık. Anlayamıyorlarsa ben çıkar bir gün anlatırım" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteorolojiden o iller için sarı kod!
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu
SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi... Buca’daki doğa katliamına Çevre Şehircilik el koydu
İETT otobüsü direğe çarptı: Otobüs şoförü araca sıkıştı! Yaralılar var...
Son dakika | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: Terör hedefleri yerle bir! 15 hedef imha
Sapır sapır dökülüyorlar
Üniversiteli Gökçe'nin şüpheli ölümü! Evinde ölü bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA