Trendyol Süper Lig’de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın