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Giriş Tarihi: 8.1.2024 12:45

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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