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Giriş Tarihi: 12.1.2024 11:16

Fenerbahçe'nin Bonucci anonsunda Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe’nin Bonucci anonsunda Galatasaray’a gönderme

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Fenerbahçe, Union Berlin ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmişti. İtalyan yıldızın transfer anonsunda ise Galatasaray'a dikkat çeken bir gönderme yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı-Lacivertliler, Union Berlin ile sözleşmesini fesheden Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmış ve savunma hattını güçlendirmişti.

"BONUCCI ATÖLYESİ"NDE KÜÇÜK ASLAN
İtalyan yıldızın transferini duyuran Kanarya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bonucci'nin Fenerbahçe armasını resmettiği atölyede Galatasaray'a bir gönderme de yer aldı.

'Bonucci atölyesi' ifadeleriyle paylaşılan gönderide resim tuvalinin sağ alt köşesine küçük bir aslan yerleştirildi ve Fenerbahçe, ezeli rakibine göndermede bulundu.

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Fenerbahçe'nin Bonucci anonsunda Galatasaray'a gönderme
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