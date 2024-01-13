Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş’ın rakibi Fatih Karagümrük

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Rashica, Semih, Cenk Tosun.
FATİH KARAGÜMRÜK: Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.
Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.
TEKNİK DİREKTÖR SANTOS TARAFTARLARLA BULUŞACAK
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, yarın ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.
Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.
Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.