Teröre karşı tek yürek

Türk spor camiası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajları paylaştı. Teröre lanet yağdırılan mesajlarda, milletimize baş sağlığı temennilerinde bulunuldu."Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı."Bu hafta liglerimizde oynanacak müsabakalar öncesinde şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı okunacaktır","Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş başta olmak üzere bütün kulüplerimiz, paylaştıkları mesajlarla şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diledi.TÜRKİYE Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Aziz şehitlerimiz anısına bu haftaki müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Takımlarımız siyah kol bandıyla sahaya çıkacak" ifadeleri kullanıldı.