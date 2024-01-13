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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Teröre karşı tek yürek

Teröre karşı tek yürek
Türk spor camiası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajları paylaştı. Teröre lanet yağdırılan mesajlarda, milletimize baş sağlığı temennilerinde bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu, "Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Basketbol Federasyonu, "Bu hafta liglerimizde oynanacak müsabakalar öncesinde şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı okunacaktır", Voleybol Federasyonu, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş başta olmak üzere bütün kulüplerimiz, paylaştıkları mesajlarla şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diledi.

KAHRAMANLAR İÇİN SAYGI DURUŞU
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Aziz şehitlerimiz anısına bu haftaki müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Takımlarımız siyah kol bandıyla sahaya çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

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Teröre karşı tek yürek
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