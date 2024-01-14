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Giriş Tarihi: 14.1.2024 16:10

Hakan Yakın: Maalesef pozisyonları değerlendiremiyoruz

AA
Hakan Yakın: Maalesef pozisyonları değerlendiremiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yakın, maça istedikleri gibi baskılı başladıklarını belirtti. Topu çok iyi çevirdiklerini ancak finali yapamadıklarını aktaran Yakın, şöyle konuştu:

"Maça çok iyi başladık, bunu istiyorduk. Bayağı da baskı yaptık. Rakibe pozisyon vermedik, biz çok pozisyona girdik ve topu da iyi çevirdik. İlk yarı golü bulmamız lazımdı. Öne geçmemiz normal durum olurdu. Rakibe hiç pozisyon vermedik, şansı da yoktu. Sadece ofsayttan bir şutları gol oldu. Geçtiğimiz maçlardaki gibi ilerde pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz maalesef. İlk kez bir maçı gol yemeden bitiriyoruz. Tüm takımı tebrik ediyorum ama sonuçta memnun değilim çünkü galip gelemedik. Yenilgi gibi alıyoruz bu maçı çünkü 3 puana ihtiyacımız vardı."

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Hakan Yakın: Maalesef pozisyonları değerlendiremiyoruz
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