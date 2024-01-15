Galatasaray’da gündem yeniden Daichi Kamada

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı. Cimbom'un, set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarda etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi.

AYRILMAYA ARTIK SICAK

İtalya'dan haberlere göre; Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun, Çizme'den devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi. Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada, 73 gol attı ve 54 asist yaptı. Kamada'nın güncel değeri ise 20 milyon Euro. (Akşam)