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Giriş Tarihi: 15.1.2024 14:46

Galatasaray'da gündem yeniden Daichi Kamada

Galatasaray’da gündem yeniden Daichi Kamada

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Dries Mertens yerine arayışa geçen Galatasaray gündemine yaz transfer döneminde de çok istediği Daichi Kamada'yı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Japon yıldız için Lazio ile görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı. Cimbom'un, set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarda etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi.

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İtalya'dan haberlere göre; Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun, Çizme'den devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi. Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada, 73 gol attı ve 54 asist yaptı. Kamada'nın güncel değeri ise 20 milyon Euro. (Akşam)

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Galatasaray'da gündem yeniden Daichi Kamada
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