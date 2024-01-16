Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gönderme ve transfer sözleri

"BU SORUYU ALİ KOÇ'A SORUN"

- Fenerbahçe daha önce 'Aynı masaya oturmayız' derken, şimdi sizi yayına çağırdılar. Bu karar değişiminin nedeni sizce nedir?

"Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere, esen rüzgara göre yelken açmayız. Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam" diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak."



"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

"Algı yaratmaya çalışıyorlar, bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Galatasaray olarak finansal sorunumuz yok. Aralık sonu itibariyle sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerde sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten ve TFF'den bunun böyle olduğunu öğrenebilir, bizden bilgi isteyebilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu anlamda tek konuşulan kulüp Galatasaray. Ligde 20 kulüp var. Bu algılarla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine izin vermeyiz."

50 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK

"Bankalar Birliği'nde yapılandırmaya girmiş borcumuzu ödemek için Galatasaray gelirlerinin %50'sini vermek zorunda. Kalan %50 ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek zorundayız. Galatasaray bu yürüyüşü sürdürmek için gelir yaratmak zorunda. Bunun için en büyük desteğimiz sponsorlar. Naklen yayın gelirleri başlangıcın altında. Sponsorlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Son derece iyi sponsorluk dönemi geçiriyoruz. Sene sonu itibariyle 50 Milyon €'ya yaklaşacak sponsorluk geliri olacak. Galatasaray'ı temsil etmek için gereken fonu yaratıyoruz. Ödemeleri yaptık ve şampiyonluk için gerekli enerjiyi topladık."