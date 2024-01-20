Juventus’tan Kenan Yıldız’a yeni sözleşme

Kenan Yıldız, Juventus'ta parlamaya devam ediyor. Temmuz 2022'de Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilen Kenan Yıldız, bu sezon A takıma yükseldi. Allegri'nin son dönemde forma şansı verdiği genç futbolcu performansıyla dikkatleri çekerken, Juventus da kayıtsız kalamadı.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'a yeni ve uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. 18 yaşındaki genç yeteneğin temsilcisiyle görüşmeler başladı. Juventus yetkilileri Sassuolo'ya karşı geçtiğimiz Salı günü oynanan mücadelede Kenan Yıldız'ın menajeriyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme resmi bir girişim olmasa da önümüzdeki aylar için resmi adımlar planlandı.

Juventus'un Kenan Yıldız'a 2028 veya 2029 senesine kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme sunması bekleniyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu bu teklifi kabul ederse maaşında da ciddi oranda artış yapılması planlanıyor.