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Giriş Tarihi: 20.1.2024 14:35

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un itirazını reddetti

İHA
Tahkim Kurulu, Kayserispor’un itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 3 puan tenzili ile ilgili itirazını reddetti ve Kulüp Lisans Kurulu’nun kararını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu 19 Ocak 2024 günü gerçekleştirdiği toplantısında Kayserispor'un itirazını değerlendirdi. Tahkim Kurulu, Sarı-Kırmızılı kulübün itirazını reddederek Kulüp Lisans Kurulu'nun aldığı kararı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 30 Kasım 2023 tarihli E.2023/71- K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 12 Ocak 2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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Tahkim Kurulu, Kayserispor'un itirazını reddetti
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