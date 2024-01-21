Hemşehri tokadı!

Beşiktaş bu sezon kalesini kapatmakta zorlanırken, çok gol yemekten başı dertte. Siyah-beyazlılar, oynadığı 21 karşılaşmanın 7'sinde, kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü. Bu süreçte Trabzonspor (3-0), Adana Demir (4-2), Antalya (3-2), Fenerbahçe, Alanyaspor, Kasımpaşa (3-1) ve son olarak da Pendikspor (4-0) mücadelelerinde 3 ve üzeri gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı. Kartal ayrıca ligde 784 gün sonra 4-0'lık mağlubiyet yaşadı. 27 Kasım 2021'de sahasında Giresun'a 4-0 kaybetmişti.Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Pendik karşısında tecrübesine yakışmayacak goller yedi. 34 yaşındaki eldiven, ilk golde geç hamle yaparken, ikincide kapattığı köşeden topu ağlarında gördü. Mert'in üçüncü golde yapabileceği bir şey olmamasına rağmen, dördüncüde de hatası vardı. Maçın ardından yaptığı açıklamada çok söylenecek bir şey olmadığını belirtirken, "Taraftarımızı bu sezon çok üzdük, bir daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Beşiktaş yönetiminden yeni sözleşme bekleyen Cenk Tosun, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı formayla 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 8 gol atarken 2 de asist yaptı. Bu gollerin 4'ü ligde, 2'si Türkiye Kupası'nda 2'si de Avrupa'da geldi. Cenk, dün akşamki Pendikspor maçında 66 dakika sahada kalırken 3 şut denemesinde bulundu ve 1 isabet BULDU.Cenk, farklı yenilgi nedeniyle taraftar ve camiadan özür dileyerek şu ifadeleri kullandı: "İyi bir çıkış yakalamıştık ama bugün (dün) bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilmeyecek bir sonuç oldu. Biz de bunun bize yakışmadığını biliyoruz. Bu maçı en kısa sürede unutup bir sonraki maça odaklanmak istiyoruz."Süper Lig kariyerinde (123 maç) ceza sahası dışından ilk golünü ağlarına gönderen Umut Nayir, bu sezon Beşiktaş'ın yediği en erken golü kaydetti (03:36). Ayrıca, Pendikspor formasıyla üst üste iki karşılaşmada da fileleri sarsmayı başardı.2023/24'te Süper Lig'de oynadığı 21 maçın sekizini kaybeden Beşiktaş (11G/2B), lig tarihinde bu aşamalarda daha fazla mağlubiyet aldığı bir sezon geçirmedi (8M; 1980/81 & 1975/76).Pendikspor, 8 maç aradan sonra galibiyet yüzü gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon sahasındaki en farklı galibiyeti aldı. Bunun yanı sıra evinde ikinci kez kazandı.Pendikspor, İstanbul Başakşehir'den (2007/08; 1G/1B) bu yana Süper Lig'deki ilk sezonunda Beşiktaş ile oynadığı iki maçtan da puan alan ilk takım oldu.