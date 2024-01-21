Maaşını karşılayın Carvalho’yu alın

Beşiktaş'ın ön libero listesinde yer alan William Carvalho için kulübü Real Betis ile görüşmeler hız kazandı. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda girişimlerde bulunulan, 3 milyon Euro yıllık ücret kazanan Portekizli oyuncu için Betis'ten, "Maaşını karşılarsanız bırakırız" yanıtını aldı. 31 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Santos ile çalışmaya sıcak bakıyor ancak 3 milyon Euro maaş vermek istemeyen Beşiktaş, İspanyol ekibiyle yıllık ücretini bölüşmenin yollarını arıyor. Carvalho dışında listede bulunan 35 yaşındaki Nemanja Matic için kulübü Rennes'in 5 milyon Euro bonservis talebi sonrası görüşmeler durdu.Beşiktaş, yaz döneminde de gündemine gelen Jamaal Lascelles için girişimlere başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki stoper için Newcastle United'la pazarlıklara oturan siyah-beyazlılar, cüzi bir rakama oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Takımdaki sakatlıkların da etkisiyle 22 maçta görev alan Lascelles'i sezon sonuna kadar kadrosunda tutmaya niyetli olan Newcastle, henüz Beşiktaş'a olumlu yanıt vermedi. İngiliz futbolcunun, 10 yıldır formasını giydiği takımdan ayrılmaya ve uzun vadeli kontrat imzalayacağı bir kulübe sıcak baktığı öğrenildi.2022 yazında Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin, eski kulübüne geri döndü. Sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha, ilk yarıda Fatih Karagümrük'te forma giymişti.