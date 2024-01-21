Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tek sorumlu benim
Giriş Tarihi: 21.1.2024

Tek sorumlu benim

Ogün ŞAHİNOĞLU
Tek sorumlu benim

Fernando Santos, mağlubiyetin faturasını kendisine çıkarırken, “Başımızı dik tutmalıyız. Çünkü salı günü çok önemli bir maç oynayacağız” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor karşısında takım olarak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve bunun sonunda farklı yenilginin geldiğini söyledi. Portekizli hoca, "Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi oynadılar ve hatalarımızı değerlendirip kazandılar. Tek sorumlu benim. Başımızı dik tutmalıyız. Bir mağlubiyet yüzünden başımızı eğmemeliyiz. Çünkü salı günü çok önemli bir maç (Adana Demirspor) oynayacağız. İlk golü yedikten sonra reaksiyon gösterdik ancak topu kaleye sokamadık. Demir Ege'yi sarı kart gördüğü için sahada 10 kişi kalmamak adına oyundan çıkardım. Hem ofansif hem de defansif anlamda birlikte hareket etmemiz gerekiyordu, yapamadık. Oyuncularımla konuşacağım, kötü yaptığımız çok şey vardı. Beşiktaş içeride de dışarıda oyunu domine etmeli. Kontratak futbolu iyi oynuyoruz ama her zaman kontratak oynayamayız. Hücum ve kompakt oynamak Beşiktaş'ın genlerinde var. Bu mağlubiyet defansın ya da hücumun hataları sonucu gelmedi. Bütün takım kötüydü. Çok çalışıp, Beşiktaş'ı hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

SANTOS'U YENDİM ÇOK GURURLUYUM
İki Portekizli teknik adamın mücadelesinde gülen taraf; Pendikspor'un hocası İvo Vieira oldu. Fernando Santos ise siyah-beyazlı takımın başında ilk mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş, 69 yaşındaki hoca ile daha önce çıktığı iki maçta Karagümrük'ü (Süper Lig) 3-0, Eyüpspor'u da (Türkiye Kupası) 4-0 yenmişti. Vieira karşılaşmanın ardından Santos'u yenmenin gurur verici olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Galip geldiğimiz kişinin Fernando Santos olması önemli bir durum. Kendisi Avrupa'da kupa kazanma başarısı göstermiş bir isim. Beşiktaş'ta da iyi işler yapacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü: 4 önemli başlık ele alındı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihi değişecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor
İran’ın Pakistan saçmalığı
Türkiye ekonomisinden 13 çeyrek kesintisiz büyüme: Bakan Ömer Bolat rakamlarla tek tek açıkladı
Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek sorumlu benim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA