Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor karşısında takım olarak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve bunun sonunda farklı yenilginin geldiğini söyledi. Portekizli hoca, "Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi oynadılar ve hatalarımızı değerlendirip kazandılar. Tek sorumlu benim. Başımızı dik tutmalıyız. Bir mağlubiyet yüzünden başımızı eğmemeliyiz. Çünkü salı günü çok önemli bir maç (Adana Demirspor) oynayacağız. İlk golü yedikten sonra reaksiyon gösterdik ancak topu kaleye sokamadık. Demir Ege'yi sarı kart gördüğü için sahada 10 kişi kalmamak adına oyundan çıkardım. Hem ofansif hem de defansif anlamda birlikte hareket etmemiz gerekiyordu, yapamadık. Oyuncularımla konuşacağım, kötü yaptığımız çok şey vardı. Beşiktaş içeride de dışarıda oyunu domine etmeli. Kontratak futbolu iyi oynuyoruz ama her zaman kontratak oynayamayız. Hücum ve kompakt oynamak Beşiktaş'ın genlerinde var. Bu mağlubiyet defansın ya da hücumun hataları sonucu gelmedi. Bütün takım kötüydü. Çok çalışıp, Beşiktaş'ı hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.İki Portekizli teknik adamın mücadelesinde gülen taraf; Pendikspor'un hocası İvo Vieira oldu. Fernando Santos ise siyah-beyazlı takımın başında ilk mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş, 69 yaşındaki hoca ile daha önce çıktığı iki maçta Karagümrük'ü (Süper Lig) 3-0, Eyüpspor'u da (Türkiye Kupası) 4-0 yenmişti. Vieira karşılaşmanın ardından Santos'u yenmenin gurur verici olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Galip geldiğimiz kişinin Fernando Santos olması önemli bir durum. Kendisi Avrupa'da kupa kazanma başarısı göstermiş bir isim. Beşiktaş'ta da iyi işler yapacaktır."