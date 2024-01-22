Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şanlıurfaspor, Adanaspor'a gol yağdırdı
Giriş Tarihi: 22.1.2024 09:32 Son Güncelleme: 22.1.2024 09:32

Şanlıurfaspor, Adanaspor'a gol yağdırdı

AA
Şanlıurfaspor, Adanaspor’a gol yağdırdı

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yendi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 4 - 0 Adanaspor

Stat: 11 Nisan
Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Abdülhamit Söyler

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Barış Gök, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit (Dk. 71 Harris) Landel, Cumaali Bişi, Thıll, Dening (Dk. Balde 82) Marco Paixao, Barış Ekiciler
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Fernandes) Oberlin (Dk. 74 Harun Aksoy) Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabu, Burhan Tuzun, Ferhat Katipoğlu

Goller: Dk. 20 ve 79 (Penaltıdan) Marco Paixao, Dk.70 Barış Ekincier, Dk.85 Harris ( Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 60. Kubilay Aktaş, Dk. 79 Evren Korkmaz, Dk. 87 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Katil Netanyahu'dan esir takası itirafı: Hamas'ın önerisini reddettik
Son dakika haberi: Dev derbide kazanan Galatasaray! Trabzonspor farklı mağlup oldu...
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: 'Sadece İstanbul’ diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
CHP’de fırtına öncesi sessizlik
Tam gündeme girecek oluyorum...
Siyasette “kibir”
Aynı anda 3 oyuncu çıkartılmaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfaspor, Adanaspor'a gol yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA